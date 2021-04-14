Глава УФНС по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 14 апреля. Следователи задержали руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Пензенской области Юрия Калабина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками управления ФНС России по Пензенской области (ст. 285 УК РФ). <…> В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, сотрудники ведомства не проводили проверку одной из компании, при этом была информация, что организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени в размере около 20 млн рублей. По месту работы и жительства главы УФНС прошли обыски, изъята служебная документация.

Калабин был назначен на должность руководителя регионального управления ФНС в 2013 году. До этого он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Пензенской области.