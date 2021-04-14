Мосгорсуд отменил приговор бойцу ММА по делу об избиении двух мужчин в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Максиму Щербакову (Топор) по уголовному делу об избиении двух мужчин в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат осужденного Андрей Алешкин.

"Отменили приговор в связи с тем, что не установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию", - сказал адвокат, добавив, что дело возвращено в Хамовнический суд на новое рассмотрение.

Защита настаивала, что действия спортсмена были продиктованы не хулиганскими действиями, как квалифицировала их полиция и суд первой инстанции, а защитой девушек, которые попали в сложную ситуацию. В апелляционной жалобе (документ есть в распоряжении ТАСС) Щербаков указывал на нарушения, допущенные судом первой инстанции. В частности, не были установлены и допрошены свидетели и очевидцы конфликта. Также он заявлял, что сообщал своему первому адвокату о том, что знаком с двумя свидетелями конфликта, однако адвокат не отреагировал на это. Щербаков считает, что его первый адвокат "фактически самоустранился от его защиты".

Ранее Щербаков обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве с просьбой проверить утрату полицейскими показаний свидетеля. В заявлении (документ имеется в распоряжении ТАСС) Щербаков отмечал, что считает утрату в деле объяснения одной из девушек, которых он защищал, "умышленным действием со стороны либо органов дознания, либо предварительного следствия" и просил дать этому правовую оценку.

Хамовнический суд Москвы 24 ноября 2020 года назначил Щербакову два года колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека в отношении двух и более лиц. В августе прошлого года Щербаков увидел, как в магазине "Магнолия" на Комсомольском проспекте двое мужчин приставали к девушкам. Он сделал им замечание, они предложили выйти на улицу и там поговорить. В ходе конфликта Щербаков сломал челюсть одному из мужчин. Он считает, что потерпевшие спровоцировали его и он действовал в целях самообороны, так как ему показалось, что потерпевший замахнулся на него. В суде Щербаков признал, что ударил первым.

В свою очередь потерпевший в показаниях полиции сообщал, что его друг сделал девушкам, стоящим впереди в очереди в магазине, комплимент. При этом он их не оскорблял, не трогал. После этого девушки вышли из магазина и на выходе встретили Щербакова, который поинтересовался, все ли у них в порядке. Потерпевший и его друг заявили, что они ответили, что все хорошо, однако Щербаков попросил мужчин не обращаться больше к его знакомым. После этого завязался конфликт.