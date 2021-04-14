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Пожар в Астрахани, где загорелись два жилых дома и кафе, локализовали

Площадь возгорания составила 400 кв. м

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар на улице Бакинской в Астрахани, где произошло возгорание двух одноэтажных жилых домов и кафе, локализовали. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"14 апреля в 12:38 поступило сообщение о загорании внутренней отделки и кровли двух одноэтажных жилых домов и кафе "Дамаск" на общей площади 400 кв. м по адресу: Советский район, ул. Бакинская, 200. По предварительным данным, пострадавших нет. Объявлена локализация", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на месте работают семь единиц техники и 22 человека личного состава.

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