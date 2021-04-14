Транспортные полицейские пресекли в Москве кражу более 9 тонн дизельного топлива

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 9 тонн дизтоплива пытались похитить на ж/д станции "Лобня", подозреваемые в краже задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции "Москва - Савеловская" обратился представитель одной из топливных компаний. Он сообщил, что на нефтебазу прибыл состав из 10 железнодорожных цистерн с дизельным топливом, где обнаружилось отсутствие пломбы на одном резервуаре и повреждение пломбы на другом. Сотрудники транспортной полиции установили наблюдение за данным составом, размещенном на подъездном пути на железнодорожной станции "Лобня", в целях пресечения возможного преступного посягательства на горючее. Через несколько суток в ночное время оперативники увидели, как к охраняемым ими цистернам вплотную подъехала фура. Двое неизвестных, присоединив шланг с насосом к резервуару, приступили к перекачиванию топлива в емкости своего полуприцепа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, довести преступный замысел до конца злоумышленникам не удалось. "На тот момент, когда они неправомерно завладели свыше девятью тоннами топлива, одного задержали на месте преступления с поличным. Им оказался житель Тульской области 1973 года рождения. Его подельнику - жителю столицы 1985 года рождения удалось скрыться. Вскоре транспортные полицейские выяснили, что подозреваемый покинул пределы РФ, и поставили его на сторожевой контроль. По возвращению из Турции на родину разыскиваемого фигуранта сразу же задержали в аэропорту Домодедово", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.