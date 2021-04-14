Прокурор просит год исправительных работ для Соболь по делу о проникновении в квартиру

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прокурор попросил суд приговорить к 1 году исправительных работ юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прокурор просить признать Любовь Соболь виновной по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства", - сказал собеседник агентства. Соболь свою вину не признает.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.