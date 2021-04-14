Пятеро членов террористического сообщества из Дагестана приговорены к длительным срокам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Дагестана за участие в деятельности террористического сообщества, поджоги и незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Мужчинам назначено от 17 до 18,5 года в колонии строгого режима, сообщили в среду журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в мае 2016 года в городе Каспийске жители республики Мурад Абдулкеримов, Феликс Пирвелиев, Исмаил Нарчавов, Багауттин Меджидов и Гусейн Рамазанов создали террористическое сообщество. Мужчины приобрели боеприпасы и взрывные устройства, а также совершили поджоги двух пивных баров в Каспийске. Кроме того, они планировали совершить нападение на сотрудников полиции, искали возможность для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Абдулкеримову назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. руб., Пирвелиеву - 17 лет 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб., Нарчавову - 18 лет в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб., Рамазанову - 17 лет 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. руб., Меджидову - 17 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сообщил представитель суда.

Осужденные признали свою вину частично, отметили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.