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На Ставрополье подростка приговорили к исправительным работам за танцы у Вечного огня

Юношу признали виновным в осквернении мест захоронения

ПЯТИГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Суд на Ставрополье приговорил к исправительным работам подростка, который танцевал на мемориале Вечный огонь в Труновском районе. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя Изобильного. Он признан виновным по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). Приговором суда подростку назначено наказание в виде 80 часов исправительных работ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку в селе Донском, станцевал у стелы "Вечная слава" и снял это на камеру. Позже он разместил видеоролик в социальных сетях.

Теги
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