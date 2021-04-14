{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд арестовал более 90 автомобилей семьи Арашуковых

Машины оформлены на третьих лиц или организации

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве наложил обеспечительный арест на более чем 90 автомобилей, которыми владеют экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда РФ, где слушается ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела Арашуковых.

На эту тему
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В ходе следствия установлено, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например "Газпром межрегионгаз". Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и сейчас мы требуем его продлить", - сказал представитель надзорного ведомства Дмитрий Динев, отметив, что часть этих машин даже не имеют государственных номеров.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
Суд огласит приговор Соболь по делу о проникновении в квартиру 15 апреля
Прокурор попросил приговорить юриста ФБК к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства
Читать полностью