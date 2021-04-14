Суд заочно приговорил пранкера Вольнова к шести годам колонии за пропаганду терроризма

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. сети Интернет, на срок два года", - сказали в СК.

Так как Кувиков находится в розыске, судебное заседание проходило в его отсутствие.

Следствие и суд установили, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и объявлен в международный розыск.