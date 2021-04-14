Суд назначил экс-владельцу "Меньшевика" запрет действий по делу о покушении на убийство

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил экс-владельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову меру пресечения в виде запрет определенных действий по делу о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И. И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 12 июня", - сказали в суде.

Суд установил следующие ограничения: запрет покидать жилое помещение с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе интернета, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и иных служб.

Аверьянов был задержан в Москве. Как рассказал его адвокат Александр Бастраков, "задержание произошло после того, как судебный пристав, который тогда находился на "Меньшевике", заявил, что мой подзащитный стрелял и в него тоже". В день происшествия, 27 декабря 2017 года, судебный пристав "утверждал, что в него никто не стрелял", сказал адвокат.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года между бывшим собственником и действующим руководством предприятия. Аверьянов застрелил из охотничьего карабина охранника, скрылся после стрельбы и был задержан на следующий день. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. Аверьянов обвинялся по ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) УК РФ. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье и не имел намерения причинить ему вред. Суд на основании вердикта присяжных оправдал Аверьянова по эпизоду об убийстве охранника за отсутствием состава преступления. Суд также признал за ним право на реабилитацию. В апреле Первый апелляционный суд признал приговор законным.