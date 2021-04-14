Площадь пожара в поликлинике на западе Москвы составила 5 кв. м

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на втором этаже поликлиники на западе Москвы составила 5 кв. м. Возгорание ликвидировано, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Горели мебель и оргтехника на площади 5 кв. м. Объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

По данным источника, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек - персонал и посетители. В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что пожар на площади 5 кв. метров на втором этаже был потушен в 17:27 мск. "Люди вышли из здания до приезда подразделений. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Днем в среду в одном из кабинетов поликлиники на Кутузовском проспекте начался пожар. Люди были эвакуированы до прибытия пожарных.