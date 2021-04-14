Медики госпитализировали одного пострадавшего после пожара в многоэтажке в Кемерове

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Медики госпитализировали пожилую женщину после пожара в многоквартирном жилом доме в Кемерове, где пожарными были спасены более 40 человек. Ранее сообщалось о том, что трое человек были доставлены больницу, в результате двоим из них медицинская помощь не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"По итогам осмотра в стационаре один человек отказался от медицинской помощи, еще один направлен на амбулаторное лечение, госпитализирована женщина 1956 года рождения в состоянии средней степени тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф.

Ранее ТАСС сообщал, что в среду вечером в Кемерове в коридоре пятиэтажного дома на четвертом этаже произошло возгорание, на месте работали более 40 спасателей, которые ликвидировали возгорание на площади около 22 кв. м и спасли 42 человек, еще почти 180 человек эвакуировались из дома самостоятельно. Причины пожара устанавливаются.