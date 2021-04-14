СК возбудил дело после травмирования детей из-за обрушения стены под Курском

ТАСС, 14 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как четверо детей пострадали в результате обрушения стены заброшенного здания в Курской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 10 апреля трое мальчиков 2007, 2008, 2009 годов рождения и девочка 2012 года рождения, вернувшись со школы, играли в футбол в деревне Харасея Дмитриевского района Курской области. Дети подошли к нежилому разрушенному строению и начали раскачивать фрагмент стены из деревянного бруса, в результате чего обрушилась рядом стоящая стена, придавив собой мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения., еще двое детей получили травмы.

Девочку и мальчика, придавленных стеной, извлекли родственники одного из детей, после чего была вызвана скорая помощь. Дети были доставлены в медучреждения и находятся под наблюдением врачей. Расследование уголовного дела продолжается.