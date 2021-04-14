В Татарстане погибли четыре человека в результате отравления угарным газом

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате отравления угарным газом в селе Аксубаево (Татарстан). Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"14 апреля 2021 года в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их [детей] - дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Аксубаевского муниципального района начала проверку по факту отравления, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство выяснит причины происшествия, проверит безопасность газового оборудования, в случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

В новость были внесены изменения (21:00 мск) - добавлена информация о проверке Аксубаевского мунициального района прокуратурой