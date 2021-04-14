СМИ: политолог Оливье Дюамель признался в изнасиловании своего пасынка

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Французский политолог Оливье Дюамель признал на допросе в судебной полиции вменяемые ему факты изнасилования и домогательств в отношении своего пасынка. Об этом сообщает в среду телеканал TF1.

Источник телеканала отметил, что Дюамель давал показания на протяжении нескольких часов. Отмечается, что, поскольку эти события происходили в 1980-х годах, сейчас полиция не может заключить его под стражу, технически политолог не может быть привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее расследование продолжается и сейчас прокурор рассчитывает заслушать самого потерпевшего.

Парижская прокуратура 5 января инициировала в отношении Дюамеля расследование по подозрению в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера. Расследование было начато после публикации газетой Le Monde и еженедельником L’Obs выдержек из 200-страничной книги юриста Камий Кушнер, дочери от второго брака бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. В этом произведении, названном "Большая семья", Кушнер обвиняет своего отчима Дюамеля в том, что он в течение нескольких лет насиловал ее брата-близнеца с его 14-летнего возраста.

На фоне этих публикаций ректор парижского Института политических исследований Фредерик Мион ушел в отставку. В его адрес звучали обвинения в сокрытии преступлений Дюамеля, который возглавлял Национальный фонд политических наук - важное учреждение, руководящее деятельностью и финансами парижского Института политических исследований. Сам Мион долго отрицал, что ему что-либо было известно об этом, однако бывший министр культуры Орели Филиппетти заявила газете Le Monde, что еще в 2018 году поднимала в разговоре с Мионом вопрос о действиях Дюамеля, представив ему свидетельства двух знакомых семьи политолога. Ректор же пообещал обсудить проблему с занимавшим тогда пост генерального секретаря правительства Франции Марком Гийомом, однако так и не сделал этого.