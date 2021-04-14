Суд в Петербурге арестовал на 10 суток координатора штаба Навального за организацию акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста координатору штаба блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ирине Фатьяновой за организацию несогласованной акции в январе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Фатьянову признали совершившей правонарушение по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

Сама Фатьянова у себя в Twitter сообщила, что протокол на нее составили за публикацию в соцсети "ВКонтакте" призыва прийти на акцию в Петербурге, которая состоялась 31 января. По данным пресс-службы судов Петербурга, "Фатьянова пояснила, что, являясь координатором штаба Навального в Петербурге, не имеет доступа к странице в соцсети "ВКонтакте".

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. человек. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек были оштрафованы. СК также возбудил несколько уголовных дел по факту применения насилия в отношении силовиков на акциях.