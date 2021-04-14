В Хорватии перехватили партию кокаина весом свыше полутонны

ЗАГРЕБ, 14 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Хорватии в сотрудничестве с национальной таможенной службой провели успешную операцию по перехвату в морском порту Плоче в 90 км от города Дубровника незаконной партии кокаина из Южной Америки весом почти 575 кг. Об этом сообщило в среду национальное телевидение HRT.

Как отмечает телеканал, сама операция по изъятию наркотических средств прошла 30 марта, однако представители полиции Дубровника объявили о ее некоторых деталях только 14 апреля.

По словам начальника службы криминальной полиции Дубровачко-Неретванской жупании (административно-территориальная единица страны) Зорана Тиквицы, всего в ходе спецоперации 30 марта было изъято 574,869 кг наркотических средств общей стоимостью €57 млн.

"Данное уголовное расследование не завершено, оно продолжается в сотрудничестве с другими международными организациями, особенно с организациями из соседних стран", - со своей стороны подчеркнул руководитель полицейского управления региона.

Данная операция хорватских правоохранителей, в рамках которой не фигурируют задержанные, является уже третьей за последнее время.