Суд отправил в СИЗО гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге принял решение отправить в СИЗО генерального директора Невской мануфактуры Максима Макеева, задержанного после крупного пожара, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"Суд считает, что ходатайство следствия [о заключении под стражу] обосновано. Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья Невского районного суда Татьяна Михайлова, добавив, что мера пресечения избрана на два месяца.

Максим Макеев не считает себя виновным в пожаре, сообщила судья, зачитывая материалы дела на заседании по избранию ему меры пресечения.

"Протокол допроса подозреваемого с участием защитника. В своих показаниях [подозреваемый] указывает, что не считает, что виновен в произошедшем, и не должен отвечать за произошедший пожар и наступившие тяжкие последствия", - сказала Михайлова.

Следователь на суде сообщил, что в СК полагают, если Макеев останется на свободе, он может оказать давление на свидетелей. Кроме того, по словам следователя, пока не установлено местонахождение документации Невской мануфактуры и, оставаясь на свободе, он может уничтожить ее и воспрепятствовать расследованию.

Адвокат Макеева указал, что причина пожара пока не установлена, и предоставил суду документы, что родственники задержанного не возражают против домашнего ареста в квартире, где они живут. Также он сообщил, что Макеев страдает хроническими заболеваниями, а также отметил, что у него был гипертонический криз. Сам Макеев ответил утвердительно на вопрос судьи о том, что не признает причастность и согласен с доводами адвоката.

В новость были внесены изменения (20:58 мск) - добавлена информация от адвоката Макеева