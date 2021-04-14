Руководство Невской мануфактуры считает, что арендаторы отвечают за пожарную безопасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора сгоревшей в Санкт-Петербурге Невской мануфактуры Алексей Михневич не признал вину в том, что его действия привели к пожару. Он сообщил на допросе следователям, что считает ответственными за пожарную безопасность арендаторов помещений в здании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Протокол задержания Михневича, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. [Задержанный] пояснил, что считает, что он не причастен к преступлению, ввиду того, что, согласно договору с арендаторами, они отвечали за несоблюдение требований пожарной безопасности. При выявлении нарушений [пожарной] инспекцией была до арендаторов донесена необходимость устранить нарушения", - сказала судья Невского районного суда Татьяна Михайлова, зачитывая материалы дела на заседании по избранию Михневичу меры пресечения.

Пожар в здании мануфактуры произошел в понедельник, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. Ликвидация пожара не объявлена до сих пор, на месте продолжается тление в завалах и работа пожарных. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС и еще трое получили травмы. СК возбудил уголовное дело и задержал гендиректора мануфактуры и его заместителя.