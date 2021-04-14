Суд арестовал замгендиректора Невской мануфактуры в Петербурге

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"Суд считает, что ходатайство следователя является обоснованным избрать Михневичу Алексею Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июня", - сказала судья Татьяна Михайлова.

Адвокат Михневича Максим Соболев после заседания сообщил, что будет обжаловать решение о заключении под стражу. "С решением суда не согласны, обжаловать будем", - сказал он.

По мнению следствия, оставаясь на свободе, Михневич может скрыться или оказать давление на свидетелей, а также уничтожить документацию Невской мануфактуры. Адвокат в свою очередь отметил, что доводы следствия не состоятельны и он считает, что Михневич сам явился к следователям, а также сообщил, что считает возможным избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Документы, по словам адвоката, сгорели на пожаре.

Ранее суд на два месяца заключил под стражу генерального директора Невской мануфактуры Максима Макеева. Его защитник также был против данной меры пресечения.

В новость были внесены изменения (22:30 мск) - добавлена информация об обжаловании решения о заключении под стражу