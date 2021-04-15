Сахалинское судно незаконно выловило более пяти тонн минтая у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Судно, приписанное к порту Сахалина, добыло запрещенным методом лова у берегов Камчатки более пяти тонн минтая, сообщает в четверг пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"Установлено, что экипаж судна выловил более пяти тонн минтая донным тралом, запрещенным к применению при специализированном промысле минтая во всех районах добычи (вылова). Возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации")", - говорится в сообщении. Гражданам за нарушение этой статьи грозит от половины до одного размера стоимости выловленных ресурсов с возможной конфискацией судна.

Уточняется, что траулер "Остров Монерон", который незаконно вел добычу рыбы у берегов Камчатки, приписан к порту Сахалина. Экипаж занимается специализированным промыслом минтая в Охотском море.