При пожаре в селе в Свердловской области пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Спасатели ищут пять детей, которые могли находиться в сгоревшем частном доме в селе Бызово Свердловской области. Как сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона, ожоги при пожаре получили четверо человек, из них двое - дети.

"По оперативным данным на этот момент, при возгорании пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей - три года и 1,3 года. Кроме того, спасатели ищут еще пятерых детей, которые могли находиться в помещении", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что губернатор региона Евгений Куйвашев поручил минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим. "В настоящее время они доставлены в больницы Нижнего Тагила. Министерство общественной безопасности окажет все необходимое содействие в поиске детей. На место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников", - пояснили там. Информация о пожаре поступила в 01:45 15 апреля (23.45 14 апреля мск), его площадь не уточняется.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал предоставить полную информацию о ЧП совместно с СК после разбирательства.