Пятеро детей, предварительно, погибли при пожаре в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Пятеро детей, по предварительной информации, погибли при пожаре в доме в поселке Бызово Свердловской области. Еще трое взрослых и двое детей госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Трое взрослых и двое детей доставлены в медицинское учреждение с ожогами первой и второйй степени и отравлением продуктами горения. Предварительно, в результате пожара погибли пять детей, 2013, 2014, 2016, 2019 и 2020 г. р. Но пока обнаружили тела только четверых, еще одного ищут", - сказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в частном доме, где произошла трагедия, проживала многодетная семья, на момент пожара в нем находились семь детей. В прокуратуре отметили, что семья не состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики. В пресс-службе МЧС ранее ТАСС сообщали, что семья находилась на учете социальной службы, пожарные инспекторы неоднократно проводили "разъяснительные профилактические мероприятия" по пожарной безопасности.

"По результатам проверки прокуратурой региона будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних", - уточнили в надзорном ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что родители пьющие, в ходе пожара они также пострадали. "Когда начался пожар, отец вынес двоих детей. У них ожоги, но они живы. Также находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01:45 15 апреля (23:45 14 апреля мск). Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, к тому моменту одноэтажный деревянный дом полностью горел, произошло обрушение кровли. Как сообщили в МЧС России, сложность тушения возгорания заключалась в том числе в позднем вызове пожарных. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Их госпитализировали с ожогами.

"Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой - огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. В 02:20 (00:20 мск) пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м. В 03:01 (01:01 мск) открытое горение было ликвидировано", - уточнили в главке.

В тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава. Пострадавших доставили в больницы Нижнего Тагила, губернатор региона Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал предоставить полную информацию о ЧП совместно с СК после разбирательства.

В новость внесены изменения (07:42 мск) - добавлены подробности по тексту.