Ветхость электропроводки могла стать причиной пожара на Урале, где погибли дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасность могли стать причиной пожара в Свердловской области, где погибли по меньшей мере четверо детей. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие", - сказал Горелых.

По данным полиции, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семеро детей, из них по меньшей мере четверо в результате пожара погибли. "Тело [еще] одного из погибших детей пока не найдено", - уточнил он.

Горелых добавил, что семья состояла на учете в полиции, однако недавно с учета была снята.

"Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУ ФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат", - сообщил он.