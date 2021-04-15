Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале

Ночью в частном доме в селе Бызово Свердловской области, в котором проживала многодетная семья, произошел пожар. Всего в доме было семеро детей. В результате ЧП погибли пятеро из них. Двоих детей, по данным источника ТАСС в экстренных службах, когда начался пожар, из дома смог вынести их отец.

В результате происшествия с ожогами первой и второй степени и отравлением были госпитализированы трое взрослых и двое детей. Их доставили в больницы Нижнего Тагила, а после могут перенаправить на лечение в Екатеринбург.

Дом одноэтажный, деревянный, с печным отоплением, 1957 года постройки, к моменту прибытия пожарных он горел полностью. Причиной пожара, по версии регионального ГУ МВД, могли стать нарушение правил противопожарной безопасности и ветхость электропроводки. В доме недавно сменили печь. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

По данным прокуратуры, семья не состояла на учете в органах системы профилактики, однако ранее в МЧС сообщали, что семья находилась на учете соцслужбы, а пожарные инспекторы неоднократно проводили "разъяснительные профилактические мероприятия" по пожарной безопасности. В ГУ МВД по региону сообщили, что семья состояла на учете в полиции, однако недавно была с него снята. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что родители пьющие.

Погибшие и оставшиеся в живых дети - от разных отцов, один из которых отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУ ФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь.