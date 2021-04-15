В Тюмени задержали начальника управления ГИБДД по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Тюмени задержан начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, который подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме, а также на рабочем месте полицейского проходят следственные действия.

В пресс-службе СК журналистам сообщили, что глава ГИБДД региона подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов.

"На основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ по Тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сказали в СК.

По данным следствия, начальник ГИБДД давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это, считает следствие, он получал деньги через посредника.

Александр Селюнин был назначен на должность начальника управления ГИБДД по Тюменской области в 2018 году.

В новость были внесены изменения (09:41 мск) - добавлен комментарий СК.