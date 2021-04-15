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Глава транспортного ведомства Тайваня уходит в отставку из-за крушения поезда

Центральное информационное агентство Тайваня уточнило, что Линь Цзялун оставит свой пост 20 апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 апреля. /ТАСС/. Глава тайваньского транспортного ведомства Линь Цзялун с 20 апреля уйдет в отставку после железнодорожной катастрофы, унесшей в начале месяца жизни 49 человек. Соответствующий указ подписал в четверг председатель правительства острова Су Чжэньчан.

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Как уточнило центральное информационное агентство Тайваня, чиновник оставит свой пост 20 апреля. Сам он выражал готовность уйти в отставку вскоре после трагедии, но она была одобрена только сейчас, когда завершилась ликвидация всех последствий катастрофы и расследование. Имя преемника пока не объявлено.

Восьмивагонный Taroko Express 2 апреля потерпел крушение при въезде в горный туннель в результате столкновения с автокраном, который был плохо припаркован в неположенном месте на склоне холма и скатился на пути. Головной вагон зацепил платформу автокрана и увлек ее в тоннель, что сместило состав с рельсов и привело к крушению поезда, в котором находились 498 человек.

Крупнейшая на острове за 70 лет железнодорожная катастрофы унесла жизни 49 человек, около 200 пассажиров получили ранения.

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