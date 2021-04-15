Дело о клевете возбудили после ложной публикации в соцсети о худруке МХАТ им. Горького

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о клевете после публикации в социальной сети ложной информации о художественном руководителе МХАТ им. М. Горького Эдуарде Боякове, порочащей его честь и достоинство. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный с не установленного дознанием компьютера разместил во "ВКонтакте" в открытом доступе несоответствующие действительности заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство, содержат негативную оценку и подрывают деловую репутацию художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - сказал собеседник агентства.

Эдуард Бояков является художественным руководителем МХАТ им. М. Горького с декабря 2018 года. Он является продюсером и постановщиком более 40 спектаклей в Мариинском и Большом театрах, МХТ им. Чехова, Центре им. Мейерхольда, театре "Практика".