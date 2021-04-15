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Сообщения о "минировании" школ в Калуге оказались ложными

Ранее полиция возбудила уголовное дело

ТАСС, 15 апреля. Сообщения о "минировании" школ в Калуге, из-за которых сегодня проводилась массовая эвакуация учеников, оказались ложными, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава города Дмитрий Денисов.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов в социальные учреждения Калуги поступают уже третьи сутки. Во вторник воспитанников и работников детских садов областного центра эвакуировали из-за сообщений о минировании. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В среду также массово были эвакуированы больницы, школы и перинатальный центр.

"Сегодня утром наши "друзья" не стали оригинальничать и вновь сообщили о "минировании" школ. Мы были к этому готовы. До начала уроков в большинстве школ прошли штатные проверочные мероприятия и учебный процесс начался без задержек, где-то его пришлось приостановить. На данный момент к учебе приступили ученики всех калужских школ", - сообщил Денисов.

По его словам, завтра рано утром власти намерены сработать на опережение и заблаговременно провести проверочные мероприятия на социальных объектах города.

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