В детском саду в Ульяновской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции

УЛЬЯНОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Родители 15 дошкольников из села Труслейка Ульяновской области обратились за помощью к медикам после выявления признаков кишечной инфекции у детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Признаки заболевания обнаружены у 15 воспитанников детского сада села Труслейка", - отметили в пресс-службе.

Родители первого воспитанника детского сада "Теремок" с симптомами острой кишечной инфекции обратились в скорую помощь в 5:25 (4:25 мск). Ребенок был осмотрен педиатром, после чего его доставили в городскую клиническую больницу № 1 Ульяновска.

Позже в сельский фельдшерско-акушерский пункт обратились родители еще 14 детей с похожими симптомами. Дошкольники прошли осмотр педиатра, госпитализация им не потребовалась, назначено лечение амбулаторно.

В районе работают инфекционисты, специалисты управления Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты выявляют возможные причины заболевания.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства просвещения и воспитания области, деятельность дошкольного учреждения на основании приказа управления образования Инзенского района приостановлена до выяснения обстоятельств. "Кроме заболевших, под постоянным наблюдением врачей находятся и те, кто был в контактной группе. В самом учреждении проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Кроме того, организована проверка по данному факту", - отметили в пресс-службе.