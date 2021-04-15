Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно

"Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства", - зачитала приговор судья Инна Шилободина.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве приговорил юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Перовского суда, где проходит выездное заседание по делу.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор."Конечно, мы будем обжаловать этот приговор, так как считаем, что суд не учел целый ряд наших доводов. А самое главное - это то, что Константин Кудрявцев не был допрошен по делу ни как свидетель, ни как потерпевший. Нас это не устраивает", - сообщил ТАСС адвокат Владимир Воронин.

Ранее мировой суд в Москве признал ее виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. "Суд установил, что Соболь виновна в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия")", - говорится в решении судьи.

Как следует из текста приговора, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. "Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления", - отмечается в решении судьи.

Согласно приговору суда, Соболь отказалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и близких. "Несмотря на это, вина Соболь подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля Никифорова, других свидетелей и видеоматериалами", - подчеркнула судья.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.