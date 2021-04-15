Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве приговорил юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Перовского суда, где проходит выездное заседание по делу.
"Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства", - зачитала приговор судья Инна Шилободина.
- Обвинение считает, что Соболь нанесла травму женщине, в квартиру которой она проникла
- Потерпевшие по делу Соболь о незаконном проникновении в квартиру не явились в суд
- В деле Соболь о проникновении в квартиру сотрудники спецслужб не фигурируют
- Уголовное дело возбуждено по факту незаконного проникновения Соболь в квартиру пенсионерки
Сторона защиты намерена обжаловать приговор."Конечно, мы будем обжаловать этот приговор, так как считаем, что суд не учел целый ряд наших доводов. А самое главное - это то, что Константин Кудрявцев не был допрошен по делу ни как свидетель, ни как потерпевший. Нас это не устраивает", - сообщил ТАСС адвокат Владимир Воронин.
Ранее мировой суд в Москве признал ее виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. "Суд установил, что Соболь виновна в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия")", - говорится в решении судьи.
Как следует из текста приговора, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. "Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления", - отмечается в решении судьи.
Согласно приговору суда, Соболь отказалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и близких. "Несмотря на это, вина Соболь подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля Никифорова, других свидетелей и видеоматериалами", - подчеркнула судья.
В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.
По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.