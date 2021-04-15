Открытое горение на АЗС в Барнауле ликвидировали на площади 100 кв. м

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции (АЗС) в поселке Лебяжье в Барнауле. Площадь возгорания составила около 100 кв. м, информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

"По улице Садовой произошел пожар на АЗС, случилось возгорание емкостей с топливом. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В 14:05 (10:05 мск) поступило сообщение о ликвидации открытого горения. Работа на месте продолжается", - сказали в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе сообщили, что, по предварительным данным, при возгорании пострадал один мужчина - водитель топливозаправщика. Он доставлен в ожоговый центр.

Ранее сообщалось, что в поселке Лебяжье загорелась АЗС.