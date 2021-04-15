В Ленобласти задержали убийцу депутата в Саранске в 1995 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Ленинградской области мужчину, который около 25 лет находился в розыске как исполнитель убийства мордовского депутата и преподавателя университета Олега Еникеева, расстрелянного в 1995 году на глазах у студентов. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудникам петербургского уголовного розыска совместно с коллегами из Мордовии удалось установить его местонахождение. В результате совместной операции при силовой поддержке бойцов Росгвардии мужчина был задержан. Он проживал совместно с сожительницей в одной из квартир деревни Старая во Всеволожском районе Ленобласти", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина причастен к убийству Еникеева, однако долгое время скрывался в Ленинградской области, жил с поддельным паспортом на другое имя и в последнее время зарабатывал строительством. В момент задержания мужчина уверял полицейских, что они ошиблись. Сожительница задержанного также не знала его настоящего имени.

Задержанного в настоящее время намерены этапировать в Саранск.

В конце октября 1995 года в Мордовском государственном университете на глазах у студентов был расстрелян из автомата преподаватель Олег Еникеев, который также был местным депутатом. Следователи установили, что Еникеев, помимо официальной работы, был связан с криминалом и возглавлял организованную преступную группу, а убийство стало показательной расправой со стороны членов другой банды.

Заказчиков преступления, как было установлено следствием, убили позже во время криминальных разборок, а в 2013 году в Саранске перед судом предстали трое киллеров, которые исполнили убийство. Четвертый до настоящего времени находился в розыске.