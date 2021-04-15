В ДТП во Владимирской области погибли три человека

ВЛАДИМИР, 15 апреля. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием трех транспортных средств на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"15 апреля около 09:45 на 280-м км автодороги М-7 "Волга" в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. По состоянию на 10:30 известно о троих погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. "Все [погибшие и пострадавшие] взрослые, о детях пока не сообщается, информация уточняется", - добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на этом участке пути затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.