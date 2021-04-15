В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на профессора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2002 году. Об этом журналистам сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК по городу Москве и сотрудников Московского уголовного розыска установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Им уже предъявлено обвинение в разбойном нападении и покушении на убийство", - сказала она. Сейчас устанавливается личность третьего нападавшего.

По данным СК, 19 марта 2002 года трое мужчин подкараулили профессора МГУ возле его дома по улице Паустовского в Москве. Они напали на него в подъезде, избили и ограбили. Пострадавший был госпитализирован. Тогда преступление не удалось раскрыть.

"Следователи и криминалисты столичного проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно изучили собранные в 2002 году доказательства. Они выстроили тактику расследования с учетом современных криминалистических методов, провели дополнительные допросы всех жителей в секторе, где совершено преступление, установили новых свидетелей, провели исследования, позволившие восстановить события того дня", - рассказала Иванова.