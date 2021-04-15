Пострадавших при тушении мануфактуры в Петербурге пожарных прооперируют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Двое сотрудников МЧС, пострадавших при тушении Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, остаются в тяжелом состоянии, их готовят к операции.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения, Антон Соколов выведен из состояния шока и также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, на завтра ему запланирован первый этап хирургического лечения", - говорится в сообщении.

Еще одного пострадавшего пожарного ранее выписали из больницы.