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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Пострадавших при тушении мануфактуры в Петербурге пожарных прооперируют

Они продолжают оставаться в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Двое сотрудников МЧС, пострадавших при тушении Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, остаются в тяжелом состоянии, их готовят к операции.

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Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения, Антон Соколов выведен из состояния шока и также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, на завтра ему запланирован первый этап хирургического лечения", - говорится в сообщении.

Еще одного пострадавшего пожарного ранее выписали из больницы.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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