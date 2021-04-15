В Белгородской области пенсионерка погибла во время пала травы у своего дома

ТАСС, 15 апреля. Пенсионерка погибла во время пала сухой травы у частного дома в Прохоровском районе Белгородской области, по факту происшествия проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Хозяйка домовладения 1940 г. р. занималась уборкой сухой травы. В ходе пала травы пламя разгорелось, при попытке потушить его огонь перекинулся на одежду женщины. Она погибла от термического воздействия", - говорится в сообщении.

По факту гибели женщины проводится проверка. По данным ГУ МЧС по региону, за три дня в Белгородской области произошло 47 ландшафтных пожаров на общей площади более 33 га, 20 раз пожарные расчеты выезжали для тушения возгораний сухой травы, камыша и мусора.