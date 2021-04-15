Ученому ЦАГИ Голубкину предъявили обвинение в государственной измене

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в государственной измене ученому из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Тимошенко.

"Только что Голубкину предъявили обвинение по ст. 275 ("Госизмена"), свою вину он не признал", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Он является сотрудником ЦАГИ и преподавал в МФТИ. Адвокаты собираются обжаловать избранную ему меру пресечения.