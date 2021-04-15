В Свердловской области ликвидировали пожар в сельском доме, где погибли пятеро детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в частном жилом доме в селе Бызово Свердловской области, где погибли пятеро детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале

"В 13:25 (11:25 мск) пожарные подразделения завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара на улице Рябиновой в деревне Бызово Горноуральского городского округа. Пожар полностью потушен. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в доме в селе Бызово поступила в 01:45 15 апреля (23:45 мск 14 апреля). Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, причиной пожара могла стать ветхость электропроводки. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.