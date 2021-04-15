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Налогового инспектора задержали в Москве за получение почти 1,8 млн рублей взятки

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Налоговый инспектор Максим Бекшаев задержан в Москве за получение взятки в размере 1,791 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Старший налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 23 по Москве задержан при получении взятки в размере 1,791 млн рублей от мужчины за непредоставление в межрайонную ИФНС № 46 по Москве сведений об отсутствии юридических лиц по адресу, предоставленному взяткодателем в заявлении", - сказал собеседник агентства.

В отношении 33-летнего сотрудника налоговой возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным источника, деньги фигурант получил от бизнесмена из Санкт-Петербурга Даниила Мартинсона, которого в июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест. Ранее за взятки от этого же бизнесмена уже были арестованы трое сотрудников столичной налоговой: главный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов, бывший налоговый инспектор ИФНС № 15 Владимир Купцов, бывший старший налоговый инспектор ИФНС № 26 Михаил Александров.

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