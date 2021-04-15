Разлив неизвестной жидкости на площади 700 кв. м произошел в Выборгском заливе Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Разлив неизвестной маслянистой жидкости площадью около 700 кв. м зафиксирован в акватории бухты Радуга в Выборгском заливе в Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"В Выборгском районе обнаружены одиночные пятна на водной глади, диаметр каждого пятна составляет до пяти метров, суммарно - до 700 кв. м. Место - бухта Радуга", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сообщения об обнаружении загрязнения поступили 14 апреля. В настоящее время на месте работают сотрудники аварийно-спасательного формирования города Выборга, пятна огородили боновыми заграждениями. О ситуации проинформированы представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, они возьмут пробы и определят состав жидкости. Источник попадания жидкости в воду пока не установлен.

Бухта Радуга расположена на территории Выборга и является частью акватории Выборгского залива.