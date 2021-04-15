Суд отправил под домашний арест главу управления ФНС по Пензенской области

ПЕНЗА, 15 апреля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест руководителя управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Первомайский районный суд избрал в отношении Калабина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - по 12 июня. С таким ходатайством обратился руководитель следственного органа", - отметили в суде.

Калабин был задержан в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками УФНС. По данным следствия, работники ведомства не проводили проверку одной из компаний, при этом была информация, что организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени в размере около 20 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, Калабину предъявлено обвинение. "В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями", - отметили в ведомстве.

Юрий Калабин был назначен на должность руководителя регионального управления ФНС в 2013 году. До этого он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Пензенской области.