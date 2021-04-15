Всех отравившихся в бассейне в Ижевске детей выписали из больницы

ИЖЕВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Все дети, которые отравились в бассейне в Ижевске, выписаны домой под наблюдение педиатров в Ижевске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

"Шестерых детей выписали сегодня под наблюдение участковых педиатров", - сказал собеседник агентства.

13 апреля после посещения частного бассейна в Октябрьском районе Ижевска, где были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. Восемь детей были госпитализированы, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, дети отравились парами хлорсодержащего препарата. Двое из них были выписаны в среду. По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).