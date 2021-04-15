Рэпер Гулиев получил четыре года общего режима по делу о ДТП на Остоженке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, к четырем годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

"Приговорен к четырем годам общего режима", - сказал он.

Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины фигурантом. Ранее потерпевшие предъявили к Гулиеву иск в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Рэпер готов полностью выплатить компенсацию.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина - пассажир Infiniti. Гулиев обвинялся по п "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения"), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды).