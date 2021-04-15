Во Внуково задержали россиянина за дачу взятки пограничнику за въезд нелегальных мигрантов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин задержан в аэропорту Внуково во время дачи взятки пограничнику за въезд группы нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в РФ семи граждан одной из стран СНГ", - сообщили в УФСБ.

В отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Он помещен под домашний арест.