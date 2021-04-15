{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Внуково задержали россиянина за дачу взятки пограничнику за въезд нелегальных мигрантов

В УФСБ по Москве и Московской области сообщили, что его поместили под домашний арест

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин задержан в аэропорту Внуково во время дачи взятки пограничнику за въезд группы нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"В результате проведенных мероприятий при передаче взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин России, который рассчитывал за денежное вознаграждение организовать незаконный въезд в РФ семи граждан одной из стран СНГ", - сообщили в УФСБ.

В отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Он помещен под домашний арест.

Теги
Россия
В Севастополе задержали подозреваемого в изготовлении оружия
Следователи возбудили два уголовных дела
Читать полностью