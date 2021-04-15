Число жертв пожара в Липецке выросло до трех

ТАСС, 15 апреля. Трехлетняя девочка, пострадавшая во время пожара в Липецке, умерла в больнице. Таким образом число погибших выросло до трех, сообщила в четверг ТАСС представитель прокуратуры по Липецкой области Татьяна Ткачева.

В четверг в Липецке на улице Казьмина в многоквартирном доме возник пожар, в котором погибли женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения. Еще двоих ее детей - 2017 и 2018 годов рождения - госпитализировали с отравлением продуктами горения, медики оценивали их состояние как тяжелое.

"Умер второй ребенок, в больнице скончалась девочка 2018 года рождения. Госпитализированный мальчик 2017 года рождения находится в тяжелом состоянии", - сказала Ткачева.

Она добавила, что сейчас прокуратура проводит проверку в связи с пожаром. "По результатам проверки будет дана правовая оценка условиям жизни и воспитания малолетних детей, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила Ткачева.