Глава СК поставил на контроль дело о гибели пятерых детей при пожаре на Урале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе СК.

В ночь на 15 апреля в селе Бызово Пригородного района Свердловской области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли пять детей, еще два ребенка и их родители пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СК

Сейчас следователи осматривают место пожара, допрашивают свидетелей, проводятся судебные экспертизы.