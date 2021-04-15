{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СК поставил на контроль дело о гибели пятерых детей при пожаре на Урале

ЧП произошло в ночь на 15 апреля в селе Бызово Свердловской области

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе СК.

На эту тему
Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале
Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале

В ночь на 15 апреля в селе Бызово Пригородного района Свердловской области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погибли пять детей, еще два ребенка и их родители пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СК

Сейчас следователи осматривают место пожара, допрашивают свидетелей, проводятся судебные экспертизы.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСвердловская область
В Севастополе задержали подозреваемого в изготовлении оружия
Следователи возбудили два уголовных дела
Читать полностью