Коллеги "очевидца" ДТП с Ефремовым сообщили, что в момент аварии он был на работе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Коллеги и начальники одного из трех свидетелей, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова, Андрея Гаева заявили, что в день ДТП он находился на рабочем месте на складе в подмосковном поселке Рублево. Об этом они заявили в четверг в Пресненском суде Москвы, который рассматривает уголовное дело в отношении другого фигуранта о лжесвидетельстве Александра Кобца.

Первым свидетелем обвинения был допрошен начальник Гаева Виктор Краевский. "Он работал вахтовым методом, у мастера в день ДТП с работы не отпрашивался. Покинуть территорию ТД "Рублевский" без разрешения руководства он не мог", - уточнил он. Еще двое коллег Гаева - начальник склада Александр Степун и отслеживающий выход грузчиков на смену Сергей Дорофеев - также заявили, что Гаев находился на рабочем месте в день ДТП.

В своих письменных показаниях на стадии предварительного следствия житель Иванова Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. Он утверждал, что с приятелем оказались первыми на месте автоаварии. По его словам, он позднее списался с адвокатом Ефремова через "Фейсбук" и рассказал обо всех обстоятельствах дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления.

Предварительное следствие по делам по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания или заключения эксперта") в отношении трех свидетелей защиты Ефремова вели в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве. Как полагает следствие, их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более 10 свидетелей, изъяли видеозаписи и документы. В результате Кобцу, Гаеву и Тевану Бадасяну предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.