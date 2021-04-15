В Белгороде в общежитии силовики обнаружили оружие и боеприпасы

ТАСС, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из общежитий Белгорода оружие и боеприпасы, в том числе более 300 патронов и гранаты. В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В комнате общежития правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Часть его уже исследована и признана пригодной для использования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из комнаты общежития, где проживал 53-летний мужчина вместе с женой и тещей, изъяли автомат Калашникова и четыре магазина к нему, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, четыре гранаты различных модификаций, в том числе времен Великой Отечественной войны с взрывателями. Также мужчина хранил в комнате охотничье ружье и пистолет, предварительно, переделанный из травматического в боевой. Взрывоопасные предметы на месте были обследовали взрывотехники ОМОНа.