Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы выросла до 500 кв. м

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы выросла с 400 до 500 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь пожара возросла до 500 кв. м. В настоящее время тушение пожара продолжается",- сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по адресу Южнопортовая улица, дом 5 строение 7 находится, в том числе, отделение Пенсионного фонда РФ.

Пожар в административном здании на Южнопортовой улице начался в 16:12 мск. Там загорелась крыша. Первоначальная площадь возгорания составила 400 кв. м, в результате пожара произошло частичное обрушение. Информации о пострадавших нет. В ходе тушения спасен один человек.